Fósiles de 10 millones de años promueven una nueva visión de la evolución humana

Científicos de la Universidad de Missouri (EE.UU.) descubrieron que la locomoción de los simios sobre dos piernas podría tener orígenes ancestrales mucho más profundos de lo que se pensaba anteriormente. Los especialistas llegaron a esa conclusión tras analizar los huesos de la pelvis de un mono de hace 10 millones de años.

Se trata de una especie conocida como Rudapithecus, hallada en Hungría, que «era bastante parecida a un simio y probablemente se movía entre las ramas como lo hacen los simios ahora, sosteniendo su cuerpo en posición vertical y trepando con sus brazos», explicó Carol Ward, autora principal del reciente estudio.

La investigación sugiere una nueva visión de la evolución del hombre, al considerar que sus ancestros pudieron no seguir la línea de los simios africanos modernos, como se pensaba hasta el momento. Al parecer, la recién descubierta especie tenía una espalda baja más flexible, que le podría haber permitido caer de pie, como los humanos.

A 10 million-year-old fossil unearths a new view of human evolution. The team of researchers led by Carol Ward suggest human ancestors might not have been built like modern African apes. https://t.co/HjLWGI20Eo #MizzouResearch #MizzouInTheNews pic.twitter.com/f3AJOPbNo5

— Mizzou News (@MizzouNews) September 17, 2019