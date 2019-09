Embajador de Guaidó reta a Ortega a permitir ingreso de Comisión para aclarar situación política

El Embajador Gustavo Tarre Briceño, enviado del presidente a cargo de Venezuela, Juan Guaidó, en la Organización de Estados Americanos, OEA, envió un reto al régimen de Daniel Ortega a permitir entrar a la comisión especial sobre Nicaragua para hacer valer la frase el que «no las debe».

Tarre habla después de que la embajadora alterna de Argentina ante el Consejo Permanente, Graciela Teresa Scarnatti, hiciera la lectura en la sesión ordinaria de la prominente instancia el comunicado de los cinco miembros de la comisión especial, y de que el interviniera el todavía representante alterno de Nicaragua y residente de los Estados Unidos, Luis Alvarado.

«Hay un viejo refrán español -dijo Tarre Briceño- «El que no la debe no la teme» y eso es aplicable a Nicaragua», dijo tras la reiteración oficial del diplomático sandinista de que el régimen no permitirá la llegada de la misión de trabajo a este país centroamericano.

«Si no hubiera algo que esconder en Nicaragua, si no hubiera algo que el gobierno de Nicaragua no quiere que se investigue, pues no hubiese habido ningún problema en acceder a esa visita», agregó el político venezolano.

«Lamentablemente toda búsqueda de solución pacífica de conflicto pasa por el diálogo y la negociación», recordó.

«La delegación de Venezuela condena lo ocurrido en Nicaragua. Instamos al gobierno de Nicaragua a que permita la presencia de la OEA en la búsqueda de una solución a la crisis del país porque al final esta es una mera repetición de lo que ha ocurrido en Venezuela y al final esa trama la conocemos demasiado bien», concluyó.