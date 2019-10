IMÁGENES Fuerzas turcas por entrar a Siria tras anuncio de Erdogan sobre una inminente operación

Turquía está desplegando fuerzas adicionales en la frontera siria después de que el presidente Recep Tayyip Erdogan declarara el sábado que Ankara está lista para empezar «hoy o mañana» su propia operación militar en el norte del país árabe.

El objetivo, según el mandatario, es eliminar de la zona a las fuerzas kurdas de las Unidades de Protección Popular (YPG), que dominan la región y a las que Turquía denomina terroristas. También explicó que Ankara decidió iniciar un operativo unilateral en el noroeste de Siria tras el fracaso de los intentos de crear una zona de seguridad en la región junto con EE.UU.

Decenas de fotos y videos compartidos en las redes sociales y programas de televisión muestran a los convoyes militares turcos llegando a la frontera, confirmando los dichos de Erdogan.

Así, la televisión estatal TRT informó que vehículos blindados y tropas fueron enviados a la ciudad fronteriza de Akcakale, frente a Tal Abyad en Siria.

Turkey sends nine truckloads carrying military vehicles and one bus carrying reinforcements to its border with Syria hours after President Erdogan announces his army ready to start operations against YPG terrorists pic.twitter.com/rNhldjNGWp

— TRT World Now (@TRTWorldNow) October 5, 2019