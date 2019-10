EE.UU. da su apoyo a Lenín Moreno en medio de protestas en Ecuador

Ecuador cumple nueve días de paralización en medio de la radicalización de las protestas por parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), que rechaza la violencia con la que las manifestaciones han sido reprimidas.

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, también ha dicho que rechaza absolutamente la violencia suscitada en el territorio y volvió a culpar al presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, y al expresidente ecuatoriano Rafael Correa, de la crisis actual. Correa lo niega y dice que Moreno es un «traidor».

«Nadie tiene derecho, auspiciados desde Caracas y con las órdenes de Maduro y Correa, a agredir a las personas y dañar bienes públicos», expresó.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dio el viernes su apoyo al presidente Moreno en un comunicado.

«Reconocemos las difíciles decisiones que Lenín y el gobierno de Ecuador han tomado para establecer las bases de la prosperidad económica», escribió Pompeo en un comunicado.

We recognize the difficult decisions @Lenin and the Government of #Ecuador have taken to establish the basis for economic prosperity. We share Ecuador’s commitment to democracy & dialogue as the best way to resolve differences peacefully for the benefit of all Ecuadorians.

