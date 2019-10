VIDEO Niño se salva de milagro tras caer desde un segundo piso sobre el asiento de una bicitaxi

Un niño de tres años se salvó de milagro en la India tras caer desde el balcón de su casa, a más de 10 metros de altura. El menor no sufrió ninguna lesión ya que aterrizó sobre el asiento trasero de una bicitaxi que pasaba por el lugar, informa NDTV.

El incidente, que tuvo lugar en el estado indio de Madhya Pradesh, fue registrado por una cámara de seguridad y se ha viralizado en la Red. En las imágenes se puede ver a un hombre moviendo la bicicleta a través de una calle estrecha cuando de pronto el niño cae en el asiento. Completamente sorprendido, el sujeto se detiene y toma al menor, mientras varios transeúntes se acercan para ayudarlo.

En la Red algunos internautas agradecieron la milagrosa casualidad, sin embargo se cuestionaron cómo pudieron los padres del pequeño permitir que esto sucediera.

«Mi hijo jugaba en nuestra casa en el segundo piso con otros miembros de la familia. Mientras jugaba, entró al balcón y comenzó a colgarse de la barandilla, no pudo mantener el equilibrio y se cayó», explicó Ashish Jain, padre del niño.

«Pero luego, un hombre parecido a Dios con una bicitaxi salió de la nada y lo salvó», agregó, mencionando también que después lo llevaron de inmediato a un hospital donde fue examinado y los médicos aseguraron que se encontraba bien.

#WATCH Tikamgarh: A child fell from a building on a rickshaw that was passing on road below. Child’s father Ashish Jain says,»He was playing on 2nd floor with family members. He fell from railing after he lost his balance. He was examined at a hospital & is safe». #MadhyaPradesh pic.twitter.com/3yDOzZmB9y

— ANI (@ANI) October 20, 2019