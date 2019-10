Bolivia: Preocupación de EE.UU. y otros países por falta de transparencia en elecciones

Países como Estados Unidos, Colombia, Brasil y Argentina expresaron su preocupación por los resultados anunciados el lunes por las autoridades electorales de Bolivia, que dieron la victoria al presidente Evo Morales en las elecciones del domingo, y las exhortaron a actuar debidamente.

El Tribunal Electoral de Bolivia indicó que Morales ganó en la primera vuelta de las elecciones, frente al candidato Carlos Mesa.

La Voz de América constató el martes que las protestas han generado alarma en la ciudadanía y temor, causando desabastecimiento en los supermercados y en las gasolineras, con centenares de personas llenando sus autos con combustible ante cualquier escalada en la violencia.

El secretario adjunto interino de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael G. Kozak, protestó por el proceder del tribunal.

«Estados Unidos rechaza los intentos del Tribunal Electoral para trastornar la democracia de Bolivia al demorar el conteo de votos y tomar acciones que socavan la credibilidad de las elecciones (…) Exhortamos al tribunal a actuar de inmediato para restaurar la credibilidad en el proceso de conteo de votos», afirmó en su cuenta de Twitter.

