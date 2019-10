Un mujer muere desangrada luego de que dentista le extrajera diez dientes

Un dentista de Reino Unido fue recientemente suspendido por un año tras el fallecimiento de una paciente a la que le extrajo diez dientes, informan medios locales.

El hecho tuvo lugar en julio del 2017, cuando la mujer acudió al consultorio del odontólogo Tushar Patel, en Purley, al sur de Londres, debido a una enfermedad avanzada en sus encías. El especialista le ofreció un tratamiento que implicaba la extracción de diez piezas de su dentadura superior en dos sesiones, cinco por cita.

Pese que la paciente había advertido que estaba tomando warfarina, un medicamento anticoagulante, para una condición médica que sufría, el doctor continuó con los procedimientos. Luego de su última intervención, la mujer colapsó en su casa debido a una intensa hemorragia en los lugares de extracción, por lo que fue trasladada al servicio de emergencia local, donde acabó falleciendo.

El Consejo Dental General de Reino Unido fue informado del deceso y una audiencia de conducta profesional dictaminó la semana pasada, tras constatar «un catálogo de errores», que Patel era «no apto para practicar». En el informe se subraya que el médico no siguió las pautas apropiadas e ignoró la vulnerabilidad de la paciente.

Patel ha aceptado su negligencia y, en espera de posibles apelaciones, su suspensión comenzará el próximo 11 de noviembre.

Woman bled to death after dentist pulled out ten of her teethhttps://t.co/2jKKJOrPR5 pic.twitter.com/2W4VxHvuGg

— The Scottish Sun (@ScottishSun) October 22, 2019