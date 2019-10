La Unión Europea recauda 150 millones de dólares más para hacer frente a la crisis de Venezuela

La Conferencia Internacional de Solidaridad con los exiliados y migrantes de Venezuela concluyó el martes, con el anuncio de la recaudación de 150 millones de dólares adicionales de la Unión Europea para hacer frente a la crisis migratoria venezolana.

Durante el evento, que tuvo lugar el lunes y martes en Bruselas, Bélgica, la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, aclaró no obstante que «el objetivo principal no era recaudar fondos», sino poner de manifiesto la grave situación migratoria que se vive en la región de América Latina por el caso venezolano.

«América Latina y el Caribe se enfrentan probablemente al mayor desplazamiento de personas en la historia moderna (…) Debemos asegurarnos de que todo el mundo se movilice cuando un continente lo necesite», afirmó.

A su vez celebró «el compromiso» que muchos países europeos han adoptado con esta situación.

«La respuesta es que queremos remarcar que estamos apoyando a la región, no solo es un problema venezolano, esta no era una conferencia de donantes y, aunque no era el objetivo, es de agradecer», comentó Mogherini durante su intervención al final del evento.

La diplomática resaltó que el manejo de la crisis en Venezuela se tiene que «complementar» con el hecho de «buscar una solución política» en el país.

