VIDEOS: Una espectacular tromba marina toca tierra en Chipre

Numerosas personas fueron testigos en la tarde de este domingo de una impresionante tromba marina que se formó en Limasol (Chipre), según se aprecia en una serie de videos publicados en las redes sociales.

Algunas imágenes muestran el momento en el que la manga de agua se acerca a la costa y toca tierra, mientras que en otras se ve cómo la tromba se eleva sobre edificios cercanos. No hay información sobre víctimas o daños materiales por causa del fenómeno natural, el segundo de este tipo en una semana.

El fenómeno meteorológico, conocido como tromba marina o manga de agua, consiste en un embudo de nubes que posee un intenso vórtice o torbellino que se eleva en forma de columna sobre un cuerpo de agua.

Se produce principalmente en regiones de climas húmedos subtropicales y desaparece al poco tiempo de desplazarse tierra adentro.

Another remarkable view of yesterday’s #waterspout towering over buildings in Limassol, Cyprus! 🏗🌪

Videos sent in by: Ksenia Tano#wx #tornado #stormhour #weather pic.twitter.com/uAlElKtTsb

— Nash from Nashville (@NashWX) October 28, 2019