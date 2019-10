IMÁGENES: Al menos 65 muertos y más de 30 heridos por un incendio en un tren en Pakistán

Al menos 65 personas han muerto y más de 30 han resultado heridas en un incendio que se ha desatado en un tren cerca de la localidad de Rahim Yar Khan, en el sur de la provincia paquistaní de Punjab.

El incendio, que ha arrasado tres vagones, se desató, aparentemente, tras la explosión de un bote de gas que unos pasajeros usaban para preparar el desayuno. El tren cubría la ruta entre la ciudad portuaria sureña de Karachi y Rawalpindi, en el norte del país.

Las autoridades han comunicado que aún están tratando de identificar a las víctimas y que las listas de muertos y heridos aún han sido cerradas. Otro tren fue enviado al lugar del accidente para trasladar a los sobrevivientes a la ciudad de Rawalpindi.

El Ejército de Pakistán informó que las tropas también participan en la operación de rescate.

#Pakistan Train Fire – According to Pak media, 62 people have lost their lives. #Fire was caused when some of the passengers were preparing breakfast on the speeding train in violation of rules. #TezgamExpress pic.twitter.com/9j9GH5Os91

