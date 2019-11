Trump señala que hay injerencia extranjera detrás de las protestas en Chile

El presidente de EE.UU., Donald Trump, manifestó su apoyo a los «esfuerzos» de las autoridades chilenas «para restaurar pacíficamente el orden nacional», en medio de las manifestaciones ciudadanas, informó este jueves el portavoz de la Casa Blanca, Judd Deere.

De acuerdo al funcionario, el mandatario estadounidense denunció que hay «esfuerzos extranjeros» detrás de las protestas «para socavar las instituciones, la democracia o la sociedad chilenas».

Deere también informó que Trump habló por teléfono con su homólogo chileno, Sebastián Piñera, a quien respaldó por la decisión de cancelar la realización en su país de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) y de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático número 25 (COP25).

… The United States stands with Chile, an important ally, as it works to peacefully restore national order. President Trump denounced foreign efforts to undermine Chilean institutions, democracy, or society.

