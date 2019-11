Oposición venezolana intenta reactivar las protestas en contra el gobierno de Maduro

CARACAS, VENEZUELA — El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y la sociedad civil ratificaron ayer jueves el llamado a seguir ejerciendo presión en las calles y a la movilización para el sábado 16 de noviembre.

El líder opositor se reunió con los representantes de todos los estados del país que forma parte del Frente Amplio Venezuela Libre para reflexionar sobre su papel para lograr el objetivo planteado: el cese de la usurpación, el gobierno de transmisión y elecciones libres.

Guaidó aseguró que, según un sondeo al que tuvo acción, solo un 20% de la población conoce sobre la convocatoria para el próximo mes, pero tienen disposición e indicó que “no hay razones para no protestar”.

Agregó que, según ese estudio de opinión, las personas que no desean participar en la propuesta no lo hacen o porque tienen miedo o porque no lo ven útil. Al respecto, afirmó que: “es tan útil la propuesta que generan miedo para que no lo hagamos”.

El también presidente de la Asamblea Nacional aseguró que la lucha no es por el poder, sino “para rescatar el país”. Para lograrlo, indicó, hizo un llamado a la unión y a ejercer “la mayoría” en la calle.

“Aquí no hay normalidad porque no nos vamos a acostumbrar a esta situación”, indicó.

Este encuentro es el cierre de otros 24 encuentros regionales de la sociedad civil.

Esta convocatoria fue realizada por la oposición el pasado 18 de octubre en el marco de movilizaciones que incluyó a profesores y enfermeros para ejercer presión sobre el gobierno en disputa de Nicolás Maduro.

Con colaboración de Adriana Núnez Rabascall.