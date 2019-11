EE.UU. califica de “inaceptable” asedio a huelguistas de hambre en Nicaragua

Un despacho del Departamento de Estado de Estados Unidos expresó este jueves la “profunda preocupación por la salud y la seguridad de los familiares de los presos políticos nicaragüenses que están bajo asedio en la Iglesia San Miguel Arcángel en Masaya”, Nicaragua.

La comunicación de EE.UU. se refiere a la situación que viven los huelguistas en el octavo día de ayuno, protestando por la continua detención de sus familiares.

“El régimen de Ortega ha rodeado la iglesia y les ha negado el acceso al agua y la electricidad”, lamenta el Departamento de Estado.

We urge the #OrtegaRegime to allow relief to political prisoners’ relatives who are on a hunger strike at the San Miguel Church. Arresting those seeking to provide relief raises concerns of abuse & subversion of democracy in Nicaragua. Siege of a place of worship is unacceptable. pic.twitter.com/5KfmTm7yEi

— Morgan Ortagus (@statedeptspox) November 21, 2019