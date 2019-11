Julio César Chávez se enfrentará al Travieso Arce en pelea de exhibición

Julio César Chávez confirmó en conferencia de prensa ofrecida ayer en Tijuana, que este viernes hará una pelea de exhibición con Jorge «Travieso» Arce, a beneficio del peleador Cristian Castillo, quien sufrió daño cerebral mientras cruzaba guantes en un gimnasio de esa ciudad fronteriza, en preparación para un combate.

Sentado a un lado de Julio César estaba el ex campeón mundial ligero del WBC, José Luis Castillo, padre de Cristian, quien asistió a la reunión como muestra de su extraordinaria recuperación.

«Me siento contento -dijo Chávez-, sobre todo de ver que Cristian (volteó a verlo, a sólo tres asientos de él) se encuentre en buen estado. La verdad, estábamos muy preocupados por él. Cuando me dijeron de hacer la exhibición, a pesar de ya no estar apto para subirme a un ring, acepté porque conozco a José Luis, que me ayudó muchísimos años (como sparring), cuando yo era campeón del mundo».

Julio prosiguió: «No lo pensé dos veces; ha sido muy difícil para mí volver a subirme al ring, porque como se me vinieron encima todos los achaques. La verdad, siempre he tenido el hábito de salir a correr, de hacer ejercicio».

El «Travieso» señaló: «Para que la gente no se confunda, Julio César Chávez es el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos, nadie se compara con él. Aunque yo sea cinco veces campeón mundial, no le llego ni a los talones, ni nadie. Hay grandes campeones, está el ‘Terrible’, de aquí, de Tijuana; está Marco Antonio Barrera, Juan Manuel Márquez, un gran campeón.

Hay muchos buenos campeones mexicanos, pero ninguno, nadie le llega al gran campeón mexicano. La vida me sonrió y me considero un boxeador con mucha suerte, muy afortunado, le puse muchas ganas, mucha dedicación al boxeo, y la vida me premió, me dio cinco campeonatos mundiales, pero ni con eso puedo ser mejor que el gran Julio César Chávez».

