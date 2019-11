UPOLI oferta nueva carrera: Producción de Espectáculos

El Rector Norberto Herrera Zúniga hace un llamamiento al espíritu de paz con el nuevo relanzamiento de la UPOLI

El Rector y fundador de la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), Doctor Norberto Herrera Zúniga, anunció la apertura de la nueva carrera profesional denominada “Producción de Espectáculos” en los 52 años del nacimiento de la máxima Casa de Estudios. La nueva carrera pretende capacitar a profesionales en producción de espectáculos, una especie de Hollywood en Nicaragua, dijo Adrián Uriarte, Decano de la nueva profesión. Actualmente los interesados en estudiar esa carrera pueden matricularse en esa y otras ofertas profesionales que imparte la UPOLI. La fecha límite será hasta el 2 de diciembre del 2019.

Upoli con etapa nueva, dice Rector Herrera

El Rector Norberto Herrera Zúniga dijo que luego de los acontecimientos del año 2018, hay un relanzamiento de la UPOLI. Reiteró “que ese es el contexto que se quiere remarcar, crear ideas nuevas, carreras nuevas, espíritu de reconciliación y de paz nuevo, en una realidad no sólo en el marco teórico, sino en el trabajar de todos los días para que tratemos de vivir en paz, de respetarnos los unos a los otros. No importan las ideologías, no importan las corrientes políticas, no nos interesan como Universidad. Nos interesan buenos profesores, nos interesan estudiantes que quieran asimilar todos los conocimientos de esos buenos profesores, para que estos estudiantes sean profesionales exitosos. Esa es la misión de la UPOLI. Preparar recursos humanos por encima de diferencias personales”, dijo.

Nuevo Vicerrector General

En la primera conferencia de prensa del Rector de la UPOLI, Dr. Norberto Herrera Zúniga, brindada después de los sucesos del mes de abril del año 2108, fueron presentados el nuevo Vice-Rector General, Ing. Ricardo Pérez, la especialista, Blanca Rosa Galarza, coordinadora del 52 aniversario de celebración de fundación de la UPOLI; Msc. Jorge Sequeira Icabalceta, Vice-Rector de Gestión y Desarrollo; Msc. Margarita Guevara Doña, Vice-Rectora Académica de la Universidad; Doctora Guiselle Herrera, Directora de Talento Humano de la UPOLI; Licda. Grethel Rodríguez, Directora de Protocolo; Licdo. Harley López, Director de Mercadeo de la Universidad.

Antecedentes históricos del UPOLI

La UPOLI fue fundada el 25 de Noviembre del año 1967. Inicialmente como Instituto Politécnico de Nicaragua (POLI). Posteriormente, en el año 1977, fue autorizado por el gobierno y el Ministerio de Educación, para funcionar como nueva Universidad. Inició en abril de 1968 con tres carreras Asistente Ejecutivo, Educación Física y Dibujo Publicitario. Sus instalaciones estaban situadas antes del terremoto de Managua del 23 de Diciembre del año 1972, en el antiguo local del Colegio Bautista. Posteriormente, se trasladó a su nuevo edificio en el costado sur de la Colonia “Rubén Darío” en Managua, Nicaragua, Centroamérica. Su lema es “Sirviendo a la Comunidad”.

20 Carreras profesionales y en el 2021 la carrera de Medicina

Actualmente el UPOLI está ofertando 20 carreras profesionales incluyendo las de Ingenierías en Sistemas de Información, Computación y Biotecnología Industrial. Fue la primera Universidad que brindó la carrera de Enfermería Profesional y ofrece también el Técnico Superior.

En el 2021 será impartida la carrera de Medicina, en alianza con el Hospital Bautista, dijo el Rector Norberto Herrera Zúniga. También se tiene previsto, luego de varios estudios realizados en el 2017, ofrecer el Doctorado en Educación virtual en el 2020. Pronto finalizará el doctorado en Ciencias Jurídicas.

Foto 3 El Rector fundador y actual Rector de la UPOLI, Dr. Norberto Herrera Zúniga, junto a las nuevas autoridades de la Universidad 2019.