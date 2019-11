Empleados públicos venezolanos reclaman pago de aguinaldo

CARACAS, VENEZUELA — Empleados públicos venezolanos salieron a las calles simultáneamente, en diversos puntos de la capital venezolana, para reclamar al Gobierno en disputa del país que garantice el pago de sus utilidades de fin de año.

En Venezuela, continúan las manifestaciones diarias de ciudadanos por reivindicaciones laborales y respeto a sus derechos establecidos por la ley. En ese sentido, un grupo de trabajadores del sector publico exigieron al gobierno en disputa mejoras salariales y que sea abonado su aguinaldo.

El trabajador del Consejo Nacional Electoral (CNE), César Arias, calificó la situación como “terrible y calamitosa”.

“Es una cuestión de simple aritmética, y un poquito de sensibilidad social, actualmente el aumento salarial lo calcularon a 15 dólares, la inflación es galopante, en uno o dos meses se va a reeditar nuevamente que el sueldo esté en 2 dólares, es una situación inédita en el mundo”, afirmó Arias.

Desde otra manifestación, el líder sindical Eduardo Sánchez enfatizó que los venezolanos están en su derecho constitucional de protestar para exigir su bonificación de fin de año.

“Lo piensan pagar a cuenta gotas. Estamos esperando el próximo mes. Estamos esperando el aguinaldo, posteriormente, en diciembre, es decir, la miseria que cobrarán los trabajadores se los va a comer la inflación y efectivamente no se podrán hacer las hallacas, comprar los regalos de los hijos (…)”, expuso Sánchez.

Sobre los aguinaldos, el sindicalista afirmó que se convierte en “sal y agua” para cubrir el mercado de una semana.

“Cuando te pagan mensualmente, tú no ves el recurso. Sencillamente, todo eso se desvaloriza. Se lo lleva la inflación, se lo consume. Es decir, este año, habrá la navidad para bailar, para rezar, para escuchar la música y los villancicos, pero no habrá la hallaca, no habrá el niño Jesús de los trabajadores, no habrá la cena navideña, porque no hay condiciones”, indicó.

Como respuesta a los reclamos, el presidente en disputa Nicolás Maduro reiteró que los pensionados y empleados públicos recibirán, en diciembre, el valor de medio petro, la criptomoneda creada por su administración, por concepto de aguinaldos, unos 21 dólares a dólar no oficial aproximadamente.