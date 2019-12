Aprende con éxito gracias a las mejores técnicas de estudio

Según muchos de los expertos, aprender y estudiar es mucho más fácil de lo que solemos pensar. Sin embargo, simplemente es cuestión de saber qué técnicas son realmente funcionales y cuáles nos pueden ir mejor para estudiar, dependiendo de nuestras características personales.

Seguramente, estudiar no nos parezca fácil si nos dejamos todo para el último momento, para justo antes del examen, o si estudiamos simplemente leyendo una y otra vez las cosas. Esos no son métodos seguros, ni mucho menos eficientes. Tenemos que buscar un poco más y conseguir las estrategias que más eficientes resultan ser para aprender y estudiar.

Así pues, aquí afirmamos que las técnicas de estudio suelen ser las más válidas para memorizar cosas y conseguir estudiar exitosamente. Además, también podemos tomar algunas ideas que nos sirvan de ayuda de Superprof. Así pues, una de las tácticas más comunes es la de resumir. Es decir, señalar los contenidos más importantes y memorizarlos a través de la lectura repetidamente.

No obstante, por otro lado, podemos ver algunos de los peores métodos de estudio, ya que, aunque no sepamos cuales son los más válidos, saber los que no sirven realmente para nada, también es válido para empezar.

Tras haber realizado algunos estudios, se ha confirmado que las siguientes estrategias pueden incluso llegar a ser contraproducentes para el estudiante. Entre ellas, podemos encontrar las siguientes. subrayar los apuntes, hacer resúmenes, releer los apuntes, o utilizar reglas mnemotécnicas.

Increíblemente, según los expertos, todo esto no es capaz de sacar un máximo provecho de todo aquello que nuestra cabeza estudia, sino todo lo contrario.

Sorprendente ¿verdad? Además de todo esto, estudios afirman que aquella idealizada acción que muchos estudiantes llevan a cabo durante épocas de exámenes de, estudiar muchísimas horas simplemente la noche de antes del examen, no sirve demasiado, aunque sí es mejor que no hacer nada.

¿Por qué no sirven todas estas técnicas?

Todos, a lo largo de nuestra vida de estudiantes, hemos utilizado los métodos de resumir y releer, así como subrayar. Pues bien, resulta que no son los más eficaces y que podemos optar por otro mucho más válidos. La razón por la que estos métodos tradicionales no sirven es que, podemos adquirir las ideas principales, pero a la hora de desarrollar un tema, veremos que no está completamente asentado en nuestra cabeza y que no somos capaces de recordar punto por punto todo aquello que habíamos estudiado.

Quizás seamos capaces de memorizar algo de forma esquemática, pero esto no sirve para las muchas ocasiones en las que tenemos que desarrollar un tema de una forma más prolongada y detallada. La idea de que hemos memorizado todo, se trata tan sólo de una ilusión.

De modo que, si eliminamos todos estos métodos de los que venimos hablando ¿cómo podemos estudiar? ¿cuáles son los métodos verdaderamente eficaces? Pues bien, se proponen las siguientes ideas para reemplazar estos métodos tradicionales.

En primer lugar, la relectura se puede sustituir por la práctica. La realización de ejercicios prácticos así como de cuestionarios y otras actividades puede ser muchísimo más eficaz que tan sólo leer una y otra vez algún apartado de nuestro tema a estudiar.

Otra de las cosas más eficaces a la hora de estudiar es hacer descansos. Idealmente, se debe descansar entre 5 y 6 minutos cada media hora. De esta manera, el cerebro se puede refrescar, desconectar por un momento de la materia y poder continuar con todas sus fuerzas. También es muy recomendable ir cambiando de materias, alternando una con otra para no quedarnos estancados en alguna en concreto.

Finalmente, el mejor de todos los consejos es no desgastarnos. Si tenemos que hacer algo, hagámoslo en ese preciso instante, ya que una vez que empezamos a dejar las cosas para luego, nuestros horarios se irán descolocando y toda nuestra actividad se verá afectada.