VIDEO La reina Isabel II regaña a su hija por no saludar a Trump

Ayer martes las cámaras captaron a la reina Isabel II, del Reino Unido, ‘regañando’ a su hija, la princesa Ana, durante la bienvenida al presidente de EE.UU., Donald Trump, y su esposa Melania, en la recepción ofrecida a los líderes de la OTAN en el palacio de Buckingham.

En las imágenes se observa a la princesa a unos metros, alejada de donde la monarca junto a otros miembros de la familia real saludaba al matrimonio Trump, cuando de pronto la soberana le hace un ademán para que se una. Sin embargo, la hija solo le responde levantando las manos, en una actitud de desinterés y ahorrándose el apretón de manos.

La divertida escena no pasó desapercibida y se ha viralizado en las redes sociales, donde los usuarios parecen disfrutar la actitud de Ana. El clip en Twitter ha alcanzado más de tres millones de reproducciones en pocas horas de publicado.

The Queen chastising Princess Anne for not greeting Trump and Anne not giving a single shit is the mood we all need to take into today pic.twitter.com/W5cCFlq2Ui

— Hannah Jane Parkinson (@ladyhaja) December 4, 2019