FOTOS: Se filtran nuevas imágenes del dron supersónico chino WZ-8

En la Red han aparecido nuevas imágenes del dron supersónico chino WZ-8, cuya participación en el desfile militar en Pekín el pasado 1 de octubre atrajo las miradas de los expertos internacionales.

La aeronave, de la cual se conoce poco debido a la alta confidencialidad del proyecto, se puede observar en varias imágenes publicadas en la cuenta en Twitter de India Research Centre, un centro de investigación tecnológica con sede en Nueva Delhi.

El aparato está considerado como un dron de reconocimiento de grandes altitudes, según comentó a Rossíiskaya Gazeta el experto militar Yuri Liamin.

How China brought the concept design to reality for its hypersonic PLA’s WZ8 strategic reconnaissance- attack UAV. @IAF_MCC @adgpi @indiannavy @DefenceMinIndia @drajaykumar_ias @ChairmanAnuj @SpokespersonMoD @BSF_India @IndiaCoastGuard @easterncomd @NorthernComd_IA @ChinarcorpsIA pic.twitter.com/hgCaiLeHHY

— India Research Centre (@IndiaResearchC1) December 10, 2019