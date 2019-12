Análisis: 12D Rafael Ortega, La cartera y algunos miles sancionados

Con algunos días de atraso, llegó la esperada tanda de sanciones. En el documento solamente se nombra a una persona, Rafael Ortega, pero es la tanda que más sancionados en la práctica. Fue un golpe agradablemente sorpresivo.

Hace meses subrayamos algo que no se le ha dado énfasis sobre la Nica Act: a) Es aplicable contra los testaferros b) La aplicación de las sanciones abarca a personas naturales y jurídicas (es decir, empresas, instituciones, ministerios, etc.) Con el BANCORP y ALBA iniciaron esa aplicación. Hoy continuaron con DNP PETRONIC, Goliat, y ZANZÍBAR.

PETRONIC se encarga de importar crudo y sus derivados (30% del país), sólo superado por PUMA. PETRONIC es además, el primer importador de combustibles del país. También está a cargo de PETROGAS, que vende gas licuado para consumo domiciliar e industrial. Según planilla de pago en nuestro poder, solamente PETRONIC tiene 509 empleados, esto es sin incluir los trabajadores de las gasolineras.

GOLILAT, como sabemos, es una empresa de seguridad que monopoliza este servicio a la dictadura y sus empresas. Desconocemos el número de empleados. Es fácil sospechar que colaboran en las actividades represivas contra el pueblo. ZANZÍBAR, por su parte, es la empresa que maneja la red de 69 gasolineras en todo el país.

PETRONIC es una importante fuente de fondos líquidos para la dictadura, muy especialmente para la represión, también patrocina eventos empresas y francachelas de la dictadura. Por ello, el golpe de hoy fue directo a los bolsillos de la dictadura. Bota el mito que “las sanciones no sirven para nada, ni cosquillas le hacen al comandante”. Muchos sapos y paramilitares que tienen relación directa con estas empresas van a sentir las sanciones en carne propia. Les amargaron la navidad.

El plazo de las consecuencias

A nivel personal, pues, hoy le declararon la muerte civil, y consecuentemente de los negocios, del operador de la mafia. Cero tarjetas, cero transacciones bancarias de cualquier tipo. Toda empresa con capital norteamericano tiene prohibido hacer transacciones con él y las empresas a partir de esta tarde, so pena de ser sancionados por la Administración Trump. Esto también será aplicable para las empresas grandes de Nicaragua que no querrán exponerse al riesgo de la quiebra. En cuanto a las importaciones, seguramente los abogados revisarán si ya no se pueden procesar órdenes de compra a partir de hoy, o si las ya colocadas pero no despachadas, quedan eliminadas. Habrá que ver.

Las opciones para capear las sanciones

Tiene opciones PETRONIC para disminuir el impacto? Si. Desde hace mucho tiempo, PETRONIC no compra petróleo venezolano, en cambio, lo está comprando… sorpresa… a Estados Unidos! Por qué? No sabemos si es porque le resulta más rentable, dado que el crudo venezolano es “pesado”, es decir, muy cargado de azufre y por lo tanto, más caro y difícil de refinar. No nos extrañaría tampoco que la razón sea porque Venezuela no pueda cumplir con la cuota. La demanda de Nicaragua es minúscula, pero recordemos que el país sudamericano paga su deuda a Rusia y China con crudo. En todo caso, una opción es comprarle crudo a Venezuela y transportarlo en un buque no sancionable. Pero allí viene el problema: los buques sancionados cargados de petróleo pueden pasar por el Canal de Panamá? Habrá que ver. Si no pueden pasar, entonces el buque tendría que navegar hasta el estrecho de Magallanes, y después subir al pacífico nicaragüense. Venezuela no tiene costas en el Pacífico y Nicaragua sólo tiene puertos para recibir crudo en la costa del Pacífico. Otras opciones son Rusia e Irán para la compra de crudo. Todas las opciones son más caras y más lejanas que las estadounidenses. El otro problema es cómo diablos les van a pagar. Todo un problema. Esto podría encarecer

La pregunta, habrá escasez? subirá el precio de la gasolina?

Sobre la escasez depende principalmente de la capacidad de almacenamiento y distribución de PUMA y UNO. Si tienen la capacidad de almacenar suficiente producto asumiendo que PETRONIC no importe absolutamente nada, entonces no debe haber problemas de escasez. Si su capacidad de almacenamiento es limitada, puede ser compensada con un manejo ágil y exacto de las importaciones. Pensamos que ambas empresas deberían aclararlo. Somos honestos, no tenemos los datos de la industria, pero con este nivel de conocimiento, la lógica nos indica que podrán manejarlo.

Con relación al precio, la cuestión no la vemos de forma tan optimista. Como lo mencionamos, importar crudo y sus derivados de otro país que no sea USA, es más costoso. Eso lo terminará pagando el consumidor. La dictadura tampoco se va a dar el lujo de tener una gasolina más cara que la competencia, no señor, así que cualquier alza será pareja para no poner en desventaja a sus empresas. La otra opción de encarecer la gasolina, y a manera de venganza es subir los impuestos, jugar con los tipos de cambio, o con el precio base del barril de petróleo. Son dictadura y pueden hacer lo que se les antoje y sin consultar a nadie. Aquí básicamente hablamos de plata, y esto es una mafia.

Ahora, conocemos los delirios irracionales de esta pareja de paranoicos. No descarten la toma de medidas atizadas por la sed de venganza. Esas medidas no las podemos pronosticar. Son capaces de hacerlo, eso está más que claro. Jugarán a usar la excusa del “bloqueo” para tratar de justificarlas.

Viene más?

Si, todavía falta sancionar a Juan Carlos y los canales de TV y demás medios de comunicación. No son los más rentables financieramente, pero son igualmente importantes. La razón para hacerlo es más que suficiente: apoyar la represión. Eso es suficiente. Financieramente, están las generadoras de energía eléctrica, ese es otro grupo que puede ser blanco en el futuro. Políticamente, también están las instituciones como la Policía, la Corte, etc. Está el Ejército, preferido por ustedes (y nosotros) para sanciones, pero parece que los gringos lo manejarán como el último as bajo la manga para castigarlos.

Los gringos no son dados a improvisar o actuar a la loca. Vean el timing. La aplicaron el día en que fueron presentadas las Reformas Electorales con la presencia del cuerpo diplomático en Managua, con la presencia de los Embajadores de USA y la UE. Es claro que siguen usándolas como tercia para arrancarle elecciones a la dictadura. Es claro también que en El Carmen se mantienen cerrados en no aceptarlo.

Conclusión

Muy satisfechos. Necesitábamos esta nueva ronda. Con esto es suficiente por este mes. Ha sido certera, exacta y sorpresiva. Les han tocado lo que más les duele: la plata. Esto tiene muchas ramificaciones e implicaciones. Esta vez, las sanciones llegaron a sapos y paramilitares. Ya muchos no tendrán mucha tranquilidad a partir de hoy. Muchos recibirán malas noticias en enero. Aunque apliquen algunas medidas para tratar de capear el bombazo, las condiciones ya no serán las mismas. La dictadura, con menos plata en las alcaldías y menos plata en PETRONIC no podrá cumplir los compromisos pasados con los paramilitares ni los compromisos futuros. El río de leche y miel que les prometieron se está secando cada día más. Para muchos llegará el momento en que la lealtad ya no será por la plata, y ese tipo de lealtad, es más difícil de encontrar.

