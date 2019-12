El norte magnético de la Tierra se desplaza cada vez más rápido hacia Rusia

Nuevos datos de satélite presentados esta semana por el Centro Nacional de Datos Geofísicos de EE.UU. (NGDC, por sus siglas en inglés) en colaboración con el British Geological Survey (BGS) indican que el norte magnético de la Tierra se mueve a una velocidad sin precedentes y cada vez más rápido a medida que avanza hacia Siberia, informó la Administración Oceánica y Atmosférica Nacional (NOAA) en un comunicado.

Según el último modelo magnético mundial se pronostica que «el polo magnético del norte continuará a la deriva hacia Rusia, aunque a una velocidad lentamente decreciente, hasta aproximadamente 40 km por año», señala la agencia.

«El polo norte magnético vagó lentamente por el norte de Canadá desde 1590 hasta alrededor de 1990, y luego se aceleró en los últimos 20 años, pasando de alrededor de 10 km por año a más de 50 km por año», explicó el científico Ciaran Beggan, del BGS a Daily Mail.

«Por el contrario, el polo sur magnético apenas se ha movido en los últimos 100 años, ya que el flujo del núcleo externo allí es mucho más tranquilo», añadió.

