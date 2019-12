Estas son las aplicaciones más ‘hackeadas’ a nivel mundial

Un estudio publicado este miércoles por Precise Security reveló cuáles fueron las aplicaciones que sufrieron más ataques cibernéticos a partir del tercer trimestre de este año. Según los datos proporcionados, Microsoft Office fue el programa más atacado por los ‘hackers’: un 72,85%.

El segundo lugar fue ocupado por los navegadores —sin concretar exactamente cuáles de ellos— pero con un porcentaje bastante menor, un 13,47%. Sigue el sistema operativo Android con un 9,09% y concluyen la lista Java (2,36%), Adobe Flash (1,57%) y lectores de PDF (0,66%).

Además, los datos recopilados mostraron a los 5 principales países desde donde fueron lanzados los ataques cibernéticos. De ellos, EE.UU. representó el porcentaje más elevado con un 79,16%. En la lista también entraron: Países Bajos con un 15,58%, Alemania (2,35%), Francia (1,85%) y Rusia (1,05%).

