Arqueólogos encuentran cientos de guerreros del Ejército de terracota del primer emperador chino

La tercera ronda de excavaciones arqueológicas en torno al mausoleo del primer emperador chino, Qin Shi Huang, ha logrado en una década un importante aumento en el número de guerreros de terracota desenterrados.

Según informan medios locales, de un área de 400 metros cuadrados han sido extraídas al menos 220 figuras humanas, 12 caballos, 2 carros y gran número de armas. Se han obtenido muchos materiales nuevos, incluidas varias piezas arquitectónicas y también alguna información adicional sobre los grados militares del III siglo antes de la era común.

La armadura y la vestimenta de las figuras permite dividirlas en militares de alto rango, oficiales intermedios, oficiales inferiores y guerreros comunes. Después de un estudio preliminar, los arqueólogos estiman ahora que las figuras de rango inferior aún deben subdividirse en dos, algo que implica una revisión de la jerarquía en el Ejército de la época.

More than 220 new terracotta warriors with five different official titles, including senior military ranks, were unearthed during the third excavation of Mausoleum of the First Qin Emperor. 12 terracotta horses and a variety of weapons were also found. #archeology pic.twitter.com/IGVfpuGnEI

— Global Times (@globaltimesnews) December 30, 2019