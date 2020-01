¿Cuáles son las reacciones al ataque de EE.UU. que mató a general iraní?

La muerte de Qassem Soleimani, el jefe de la temida Fuerza Quds de Irán, en un ataque aéreo de Estados Unidos contra su caravana en el aeropuerto de Bagdad, ha generado todo tipo de reacciones en todo el mundo.

El presidente Donald Trump dijo el viernes que Soleimani planeaba matar a estadounidenses.

«El general Qassem Soleimani mató o hirió severamente a miles de estadounidenses durante un prolongado período de tiempo, y planeaba matar a muchos más», escribió Trump a través de Twitter.

….of PROTESTERS killed in Iran itself. While Iran will never be able to properly admit it, Soleimani was both hated and feared within the country. They are not nearly as saddened as the leaders will let the outside world believe. He should have been taken out many years ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2020

Grupos de manifestantes antigubernamentales en Bagdad celebraron en la plaza Tahrir y en las calles de la ciudad el ataque que puso fin a la vida del poderoso general iraní.

«Oh Qasem Soleimani, esta es una gran victoria” coreaban en la icónica plaza de la capital del país, epicentro de su movimiento que ha sido reprimido por fuerzas proiraníes.

Iraquíes celebraron en las calles de #Bagdad a primera hora del viernes la muerte de Qassem #Soleimani, comandante de la élite Quds Force de #Irán y arquitecto de su creciente influencia militar en Oriente Medio. 📹: Karar Al Omairi vía Reuters#GeneralSoleimani #Irán #EEUU pic.twitter.com/MxhWtj17wy — Voz de América (@VOANoticias) January 3, 2020

El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, mostró imágenes en su cuenta de Twitter: “Los iraquíes están bailando en las calles por libertad, agradecidos de que ya no hay un general Soleimani”.

Iraqis — Iraqis — dancing in the street for freedom; thankful that General Soleimani is no more. pic.twitter.com/huFcae3ap4 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2020

Países al lado del gobierno de EE.UU.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo el viernes que Estados Unidos tenía derecho a defenderse al referirse a la muerte del comandante iraní de alto rango Qassem Soleimani.

«Así como Israel tiene derecho a la autodefensa, Estados Unidos tiene exactamente el mismo derecho», dijo Netanyahu en una declaración emitida por su despacho.

«Qassem Soleimani es responsable por la muerte de ciudadanos estadounidenses y muchas otras personas inocentes. Él estaba planeando más ataques», añadió la declaración.

La portavoz del gobierno de Alemania, Ulrike Demmer, dijo el viernes durante una conferencia de prensa: ​»La acción estadounidense fue una reacción a una serie de provocaciones militares por las cuales Irán es responsable».

«Nosotros, además, vemos con gran preocupación las actividades de Irán en la región. Estamos ante una escalada peligrosa», dijo, añadiendo que Alemania trabajaría para ayudar a que la situación se distienda.

¿Qué dicen en Irán?

El líder supremo de Irán, Alí Jamenei, por ejemplo, prometió este viernes vengar la muerte de Qassem Soleimani, el jefe de la temida Fuerza Quds, en un ataque aéreo de Estados Unidos contra su caravana en el aeropuerto de Bagdad.

Jamenei dijo que «todos los enemigos deben saber que la yihad de la resistencia continuará con una doble motivación y la victoria definitiva espera a los combatientes de la Guerra Santa”. Irán a menudo se refiere a los países de la región opuestos a Israel y Estados Unidos como un frente de “resistencia”.

El presidente iraní, Hassan Rouhaní, hizo declaraciones similares, diciendo que el “sacrificio de Soleimani hará a Irán más decisivo para resistir el expansionismo de Estados Unidos y para defender los valores islámicos”.

El canciller iraní, Javad Zarif, respondió a la noticia acusando a EE.UU. de haber cometido “una acción temeraria”, y afirmó que la eliminación de Soleimani es “una escalada tonta y extremadamente peligrosa”.

The US’ act of international terrorism, targeting & assassinating General Soleimani—THE most effective force fighting Daesh (ISIS), Al Nusrah, Al Qaeda et al—is extremely dangerous & a foolish escalation. The US bears responsibility for all consequences of its rogue adventurism. — Javad Zarif (@JZarif) January 3, 2020

Iraníes reaccionan a muerte del #GeneralSoleimani con quema de banderas de #EEUU, del Reino Unido y de Israel y gritos de “Muerte a Estados Unidos” durante sermón del viernes. Más reacciones: https://t.co/Tntn2vfMXO 📹: Reuters pic.twitter.com/gwxoPJLKFQ — Voz de América (@VOANoticias) January 3, 2020

¿Qué dicen en Irak?

En Irak, el primer ministro Adel Abdul Mahdi calificó el ataque en el aeropuerto de Bagdad de un acto de agresión a Irak, a la región y al mundo.

Mahdi agregó en su comunicado que el ataque violó las condiciones de la presencia militar de Estados Unidos en Irak y debe ser enfrentado con una ley que proteja la seguridad y la soberanía iraquí.

Opiniones encontradas en EE.UU.

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, advirtió que “el ataque corre el riesgo de provocar una peligrosa escalada de violencia. Estados Unidos, y el mundo, no pueden darse el lujo de que las tensiones escalen al punto en que no haya marcha atrás”.

«La administración lanzó los ataques en Irak sin una Autorización para Uso de Fuerza Militar contra Irán. Es más, esta acción fue tomada sin consultar al Congreso”.

También Joe Biden, el expresidente y precandidato a la presidencia de Estados Unidos en 2020, consideró el ataque como una decisión peligrosa.

«El presidente Trump ha lanzado una barra de dinamita en un polvorín, y debe al pueblo estadounidense una explicación de la estrategia y el plan para mantener seguras a nuestras tropas y personal de embajadas, a nuestra gente y nuestros intereses, tanto en casa como en el exterior, y a nuestros socios en la región y fuera de ella”, dijo Biden.

Sin embargo, el senador Jim Risch, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, dio todo su apoyo a la acción y dijo por Twitter que «Qassem Soleimani era responsable de la muerte de cientos de estadounidenses”.

Qassem Suleimani was responsible for the deaths of hundreds of Americans… As I have previously warned the Iranian government, they should not mistake our reasonable restraint in response to their previous attacks as weakness. Full statement on the death of Suleimani: pic.twitter.com/Sl7ZN7zVIo — U.S. Senate Foreign Relations Committee (@SenateForeign) January 3, 2020

Añadió que en nombre de todos los soldados estadounidenses que han muerto o resultado heridos a causa de armas suministradas por Irán en Irak en todos estos años, “hoy se ha hecho justicia”.