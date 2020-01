Reino Unido envía dos buques de guerra al golfo Pérsico para «proteger a sus barcos y ciudadanos» tras el asesinato de Soleimani

El ministro de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, ha anunciado que dos buques de la Armada británica acompañarán a los barcos comerciales que navegan bajo pabellón británico en el estrecho de Ormuz.

«He dado instrucciones a los preparativos para que el HMS Montrose y el HMS Defender reprendan las tareas de escolta de transporte marítimo bajo el Pabellón Rojo [la bandera civil o mercante británica]», cita la Defensa británica a Wallace en su cuenta de Twitter.

«El Gobierno tomará todas las medidas necesarias para proteger a los barcos y ciudadanos en este momento», indica el ministro.

