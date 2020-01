Reportan ataque con misiles contra una base aérea en Irak que alberga tropas de EE.UU.

La base aérea Balad, que se ubica a 64 kilómetros de Bagdad (Irak) y alberga tropas de EE.UU.; la Zona Verde de la capital iraquí, donde se encuentra la Embajada estadounidense, así como el área de Jadriya han sido atacados este sábado, según informa Reuters, citando al Ejército del país.

«Varios misiles han sido dirigidos a la Plaza de la Celebración y el área de Jadriya en Bagdad, y a la base aérea Balad en la provincia de Salahuddin, sin pérdida de vidas. Más detalles por venir», comunicó el Ejército.

Hasta el momento no ha habido ninguna atribución de responsabilidad por los ataques.

Recientemente han aparecido en la Red las primeras imágenes, que muestran las consecuencias del ataque con misiles en la Zona Verde de Bagdad. Tras el ataque, quedó bloqueada la carretera que lleva a la Embajada de EE.UU., reporta el canal Sky News Arabia.

Por su parte, la milicia Kataib Hezbolá ha advertido a los militares iraquíes que se alejen de las bases estadounidenses a una distancia no menor de 1.000 metros a partir de este domingo por la noche.

«Los líderes de las Fuerzas de Seguridad no deben permitir que sus combatientes sean un escudo humano para los invasores», ha subrayado un comandante de las Operaciones Especiales de la milicia.

#BREAKING A rocket was shot into the Green Zone of Baghdad. pic.twitter.com/s4dRfuZckK

— Ali Özkök (@Ozkok_A) January 4, 2020