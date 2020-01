Video del Boeing ucraniano con 180 personas a bordo cuando se estrella cerca de Teherán

Un Boeing 737 ucraniano con 180 personas a bordo se ha estrellado cerca del Aeropuerto Internacional Imán Jomeini en la capital de Irán, Teherán, la madrugada de este miércoles, informa la agencia iraní ISNA.

La aeronave perteneciente a Ukrainian International Airlines se accidentó poco después del despegue debido a problemas técnicos, según reportes. El avión volaba rumbo a la capital de Ucrania, Kiev.

Hasta el momento no hay detalles sobre posibles víctimas o sobrevivientes en el accidente. Los datos de vuelo, disponibles en el sitio web FlightRadar24, muestran que el Boeing 737 ucraniano dejó de enviar datos casi inmediatamente después del despegue.

Un equipo de investigación ya se encuentra en el lugar del accidente en las afueras de Teherán, informa AP citando al portavoz de aviación civil de Irán, Reza Jafarzadeh.

#Breaking First footage of the Ukrainian airplane while on fire falling near #Tehran pic.twitter.com/kGxnBb7f1q

— Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) January 8, 2020