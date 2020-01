El Estado Islámico celebra el asesinato de Soleimani como una «intervención divina» que los ayudará a levantarse nuevamente

El Estado Islámico (EI) ha celebrado el asesinato del general Qassem Soleimani, líder de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní, según un periódico afiliado al grupo terrorista.

Soleimani fue asesinado por un ataque estadounidense con aviones no tripulados el 3 de enero cerca del aeropuerto internacional de Bagdad en Irak. En represalia, Irán lanzó un ataque con misiles balísticos contra dos bases que albergan fuerzas estadounidenses en Irak.

En una declaración, el grupo describió la muerte del comandante iraní como un acto de intervención divina que benefició a los yihadistas en su causa y a los musulmanes en general. Sin embargo, no mencionó en absoluto a Estados Unidos ni a Soleimani por su nombre, según cita la BBC al periódico Al Naba.

Thread: In the editorial of its weekly paper #AlNaba, #ISIS welcomes the death of #Soleimani in a US drone strike, but is careful not to openly credit the US for his demise but portrays it as an act of God to support IS and Muslims more broadly. pic.twitter.com/6bNXiMyOcX

— Mina Al-Lami (@Minalami) January 10, 2020