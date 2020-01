VIDEOS Fuertes protestas en calles de Irán tras anuncio del gobierno de haber derribado avión

Grupos de manifestantes pidieron en Teherán la renuncia del líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, luego de que este anunciara que fueron sus fuerzas militares las que habían derribado el pasado 8 de enero “por error” un avión ucraniano, matando a las 176 personas a bordo.

«Comandante en jefe (Khamenei) renuncia, renuncia», coreaban los iraníes en videos publicados en Twitter, mostrando a cientos de personas frente a la universidad Amir Kabir de Teherán, señaló Reuters.

The voice of the Iranian people is clear. They are fed up with the regime’s lies, corruption, ineptitude, and brutality of the IRGC under @khamenei_ir‘s kleptocracy. We stand with the Iranian people who deserve a better future. pic.twitter.com/tBOjv9XsIG

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 11, 2020