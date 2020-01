Alerta de emergencia en Canadá por «incidente» en la central nuclear de Pickering

El Gobierno de la provincia canadiense de Ontario ha emitido este domingo una alerta de emergencia para la población que vive en un radio de 10 kilómetros en torno a la central nuclear de Pickering.

Usuarios de las redes sociales compartieron capturas de pantalla de sus teléfonos con el texto de advertencia recibida de la provincia Ontario, en el que se lee que la alerta se debió a un «incidente» reportado desde la planta, sin facilitar información más precisa.

Emergency alert says «incident» reported at the Pickering Nuclear Generating Station near Toronto. No need for protective action at this time. No further details https://t.co/RJaWvwWv5l via @BNONews pic.twitter.com/4OiC9NL4uK

