VIDEO: Despierta el volcán Taal en Filipinas 40 años después, en medio de una descarga de relámpagos

El volcán Taal de Filipinas entró en erupción este domingo, por primera vez desde que lo hiciera la última vez, hace más de 40 años. Tras aumentar el nivel de amenaza en tres ocasiones a lo largo del día, la alerta por el volcán se situó la tarde del domingo en ‘erupción peligrosa inminente’, informa el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (PHIVOLCS).

El instituto ha vuelto a insistir en la necesidad de llevar a cabo una evacuación total de la isla del volcán Taal y la evacuación adicional de áreas en alto riesgo -aquellas situadas dentro de un radio de 14 kilómetros desde el cráter principal-, ante la amenaza de tsunami volcánico y corrientes de flujo piroclástico.

La erupción fue captada por cámaras de vigilancia utilizadas para monitorear el volcán, así como por varios residentes de la zona. El último período activo del volcán se remonta a 1977, cuando se registró una gran erupción que produjo un cono pequeño de ceniza volcánica dentro del cráter principal.

La erupción inicial fue descrita como ‘freática’, aquella en la que el magma de un volcán entra en contacto con el agua, que se evapora rápidamente causando una explosión de vapor, agua, ceniza y piedras.

Debido a la erupción, las autoridades del aeropuerto de Manila, la capital del país, han informado que todos los vuelos, tanto de llegada como de salida, se encuentran temporalmente suspendidos.

El Taal forma parte de los los llamados ‘Volcanes de la década’, 16 montañas conocidas por sus erupciones violentas y mortales en el pasado, consideradas como dignas de estudio y monitoreo por la Asociación Internacional de Vulcanología y Química del Interior de la Tierra (IAVCEI, por sus siglas en inglés).

Sorry but this is wow. Netizen captured the moment a lightning hit near the Taal Volcano area as seen from Tagaytay City on Sunday.

Video courtesy of Gevie Egera.

Keep safe everyone. pic.twitter.com/qRGniMtbn9

— Franche (@sy_franche) January 12, 2020