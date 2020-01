Muere el legendario luchador Rocky Johnson, padre de Dwayne ‘la Roca’ Johnson

El luchador profesional canadiense, Rocky Johnson, falleció este 15 de enero a los 75 años.

Fue famoso no solo por haber peleado en las empresas la National Wrestling Alliance (NWA), World Wrestling Federation (WWF) y otras promociones más pequeñas, sino por ser padre del actor y luchador Dwayne ‘la Roca’ Johnson.

La empresa World Wrestling Entertainment (WWE) emitió un comunicado en el que confirmó la noticia. «La WWE expresa sus condolencias a la familia, amigos y fanes de Johnson», reza la publicación.

Johnson, nacido como Wayde Douglas Bowles, empezó su carrera a mediados de la década de 1960 y alcanzó el punto máximo de su fama en la década de 1980, en la WWF. Se retiró en 1991.

«En el 2008, Johnson alcanzó el mayor honor en el [ámbito del] entretenimiento deportivo cuando fue inducido por ‘la Roca’ al Salón de la Fama de la WWE, donde siempre será consagrado como uno de los actores más influyentes en el entretenimiento deportivo», destaca el comunicado de la WWE.

