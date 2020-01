«Eco de la Guerra Fría»: EE.UU. inicia los preparativos para sus mayores ejercicios en Europa en 25 años

El Ejército de EE.UU. ha comenzado este jueves los preparativos para el ejercicio Defender Europe 2020, que supondrá el mayor despliegue de las fuerzas estadounidenses en Europa en más de 25 años.

Las unidades involucradas ya han empezado a cargar tanques y otros equipos para su envío al continente. Se espera que en las maniobras participen aproximadamente 20.000 soldados y 20.000 equipos desplegados desde territorio estadounidense, además de 9.000 militares norteamericanos estacionados en Europa y 8.000 soldados de 17 naciones aliadas. El Defender Europe 2020 se realizará entre abril y mayo de 2020, aunque algunas maniobras asociadas se prolongarán hasta el verano.

Preparations for #DefenderEurope 20 will begin Jan 23rd when participating units will begin shipping vehicles and heavy equipment from @forthood, @FortBlissTexas and @USAGStewartHAAF.

— U.S. Army (@USArmy) January 21, 2020