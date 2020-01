Pentágono: 34 militares de EE.UU. presentan lesiones cerebrales causadas por el ataque de Irán contra sus bases

Un total de 34 efectivos de las Fuerzas Armadas de EE.UU. sufrieron «lesiones cerebrales traumáticas» a consecuencia del ataque con misiles lanzado a primeros de mes por Irán contra las tropas estadounidenses, declaró este viernes el Departamento de Defensa de EE.UU.

«34 efectivos en total han sido diagnosticados con conmociones cerebrales y lesiones cerebrales traumáticas», indicó ante los periodistas el portavoz del Pentágono, Jonathan Hoffman.

.@ChiefPentSpox update on recent injuries to service members in Iraq: «34 total members have been diagnosed with concussions and TBI (traumatic brain injuries).»

Full video here: https://t.co/BvPTBfNTEX pic.twitter.com/kSmw2CvZzz

— CSPAN (@cspan) January 24, 2020