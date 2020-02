Compra un solo boleto de lotería y se lleva un multimillonario premio gordo con una probabilidad de ganar de una en 292 millones

Un residente de Florida (EE.UU.) ha ganado el premio gordo de la famosa lotería nacional Powerball, con un solo boleto que compró en una estación de servicio 7-Eleven, en la ciudad de Bonita Springs.

El afortunado acertó los seis números del sorteo y se llevó un acumulado de 396 millones de dólares el pasado miércoles 29 de enero. Ese día la lotería entregó más de 1,3 millones en premios y el 7-Eleven recibirá 100.000 dólares por vender el boleto ganador.

