Un avión de pasajeros se sale de la pista, se incendia y se parte en tres en un aeropuerto de Estambul (VIDEO, FOTOS)

Un avión de pasajeros de la compañía Pegasus Airlines se ha salido este miércoles de pista, se ha incendiado y se ha partido en tres en el aeropuerto Sabiha Gokcen de Estambul (Turquía). Imágenes obtenidas en el lugar del incidente muestran la aeronave quebrada y llamas saliendo del fuselaje.

A bordo de la aeronave iban 177 personas, ninguna de las cuales falleció a causa del incidente, informó el Ministerio de Transporte de Turquía. Sin embargo, al menos 52 personas resultaron heridas, según el gobernador de Estambul, Ali Yerlikaya, que precisó que a bordo del avión iban 171 pasajeros y seis miembros de la tripulación.

En un video difundido por medios locales se aprecia cómo los pasajeros salen por sus propios medios de entre los escombros del avión.

[now] Pegasus Airlines plane crash lands in Istanbul airport, splits into 3 pieces and blasts into flames @flymepegasus pic.twitter.com/XgV40ueNfR https://t.co/0Y8byrbkCz

— Fuat Kırcaali (@FuatKircaali) February 5, 2020