Un soldado mata a una veintena de personas en Tailandia (VIDEO)

Al menos 20 personas han muerto y 32 han resultado heridas este sábado en Tailandia, después de que un soldado abriera fuego contra otros militares en su base y después atacara a varias personas en un centro comercial local, según lo anunció el ministro de Salud tailandés, Anutin Charnviralkul.

Anteriormente, un vocero de la Policía tailandesa habló de 17 muertos y 21 heridos, precisando que los afectados se encuentran hospitalizados y reciben tratamiento.

Según medios locales, el uniformado mató a tiros a varias personas en su base militar, después de lo cual robó un vehículo y se dirigió al centro comercial Terminal 21 de la ciudad de Nakhon Ratchasima, en la región central del país, donde abrió fuego contra varias personas.

Algunas informaciones apuntaban a que el hombre había tomado «al menos 12 rehenes» y se había atrincherado en la cuarta planta del centro comercial.

Durante varias horas no aparecieron detalles sobre la supuesta toma de rehenes en curso, hasta que sobre las 23:30 (hora local) se reportó que las fuerzas especiales habían logrado entrar en el edificio del Terminal 21 y aseguraron su planta baja.

La División de Supresión del Crimen de Tailandia (CSD) ha publicado una foto del interior del centro comercial en la que se ve a un grupo de ciudadanos escoltados por agentes uniformados.

El asesino, identificado como Jakrapanth Thomma, transmitió el asalto al centro comercial a través de Facebook Live y, además, subió un ‘selfi’ en el que aparece con un rifle en las manos. Poco después, la página de Facebook del atacante fue desconectada.

Junto a su comandante y a un compañero de servicio, una mujer de 63 años se encuentra entre las personas asesinadas por el militar en el campamento.

Las autoridades admiten desconocer qué movió al agresor a actuar. «No sabemos por qué hizo esto. Parece que se volvió loco», dijo el portavoz del Ministerio de Defensa, Kongcheep Tantrawanit, citado por AFP.

En las redes sociales circulan numerosas imágenes que recogen escenas de pánico. En uno de estos videos aparece gente huyendo bajo el ruido de los disparos de un arma automática, mientras que en otro varias personas escapan del centro comercial, ya después del atardecer, después de que surgiera la información sobre la toma de rehenes.

También han aparecido imágenes de un incendio declarado fuera del centro comercial, supuestamente causado por la deflagración de una bombona de gas alcanzada por los disparos, según medios locales.

El periódico Bangkok Post asimismo reporta que la Policía tailandesa ha encontrado a la madre de Thomma, que vive en otra provincia, y la traslada al lugar de los hechos con la esperanza de que la mujer pueda persuadirlo para que se entregue.

#Video Large fire burns near shopping center in #Thailand‘s #Korat where a #soldier killed at least 10 people in mass #shooting Local media reports that the shooter livestreamed the attack #koratshooting#กราดยิงโคราช#ThaiPBS #Thailand pic.twitter.com/gsEqCeVmBt

— VIVEK BAJPAI (@vivekbajpai84) February 8, 2020