Abandonan anciano en asilo de León

Familiares con engaño dejaron abandonado a un anciano en el asilo del municipio El Sauce, departamento de León.

El periódista Hugo Sánchez Buitrago informo que al sitio se presentaron dos hombres y el anciano en un microbús con placa de Bluefields, e ingresaron al asilo para personas de la tercera edad.

«Me dejaron y no sé ni donde estoy, me dijeron al salir de casa que me llevarían de paseo para comer rosquillas y ahora estoy perdido, no sé donde estoy, Dejé todo en mi casita, quedé aquí solito, lo perdí todo, ahora que voy hacer.» repetía el hombre mientras no cesaba de llorar.

En el asilo atendieron al humilde ancianito con terapia psicológica.