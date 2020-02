Un exjugador de rugby quema vivos a su exmujer y a sus tres hijos dentro de un coche y luego se suicida clavándose un cuchillo

En la ciudad australiana de Brisbane (Queensland), el exjugador de rugby league Rowan Baxter, de 42 años, prendió fuego este miércoles al automóvil en el que viajaban su exesposa Hanna Baxter, de 31 años, y sus tres hijos en común —todos menores de diez años— y después se suicidó clavándose un cuchillo, informan medios locales.

