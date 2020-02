La actitud, clave para el éxito de un viaje

La realidad de lo que nos rodea depende en gran medida de la actitud que tomemos ante ella. En los viajes a destinos desconocidos, esta afirmación cobra más sentido que nunca. La predisposición o las expectativas que se tengan ante un determinado destino determinarán notablemente cómo será la experiencia final.

El entorno, lo que se espera de un lugar, el estado anímico, físico y espiritual son pilares elementales que disponen de un modo u otro para disfrutar, en mayor o en menor medida, de un destino. Lugares como la India predisponen al turista a un viaje misterioso, exótico y espiritual. Por su parte, los trayectos realizados en tren hacen que el viajero se sienta parte de una historia clásica, que sienta el romanticismo y la tranquilidad de un viaje sin prisas, de puro disfrute en la contemplación de un mundo que corre en dirección contraria.

El misticismo de la India

La mayoría de los que se embarcan en la aventura de visitar la India tienen en mente la espiritualidad de los yoguis, las tradiciones milenarias, la cultura íntimamente ligada a la religión y el misticismo de sus muchos lugares de culto. El turista sabe que llega a esta tierra mágica, mística y muy diferente a lo que tiene asentado como normal, que debe estar preparado para sufrir un cambio profundo en su forma de pensar, sentir y concebir el mundo y la realidad misma.

Los recuerdos más impactantes en este tipo de viajes se viven gracias al choque de culturas, al contraste en la forma de entender el mundo y al encuentro con uno mismo. Es aquí, en la India, donde todo cobra su verdadero sentido.

Los lugares que se consideran imprescindibles para conocer la verdadera idiosincrasia de este país y de sus gentes son los siguientes.

Nueva Delhi

Su capital puede volver loco o enamorar perdidamente a todo aquel que la visita, tal es su contraste. En cualquiera de los viajes a la india que se programen, esta ciudad debe estar incluida en su itinerario. Una ciudad dividida en dos, por una parte, la New Delhi, y por otra la Old Delhi, que es donde todavía se conserva el misticismo al que se viene haciendo referencia. Es aquí donde, en cualquier momento, el turista deberá ceder el paso a un elefante o a una vaca, respetando sus tradiciones, o quedarse embelesado observando a los míticos encantadores de serpientes.

Agra

Principal punto turístico del país, no en vano en esta ciudad se encuentra el emblemático y majestuoso Taj Mahal. La leyenda cuenta que fue un monumento encargado a construir por el emperador Shah Jahan en memoria de su esposa favorita, pero fue derrocado por su propio hijo y encarcelado, por lo que solo podía disfrutar de este mausoleo desde la ventana de su celda. Esta situación le impidió cumplir su sueño de construir otro igual en el extremo opuesto, que sería su propio mausoleo.

Benarés

Pero si el interés sigue siendo un encuentro con lo ancestral y con el mito, esta ciudad está considerada como el centro religioso del país. La ciudad se levanta a orillas del Ganges, el río sagrado, y tiene rincones de una belleza sin igual.

Rajasthán, Chennai, Kerala, Hampi, Goa, Haridwar y Rishkesh, entre otros muchos, serán más que suficientes para aturdir los sentidos y conquistar los corazones. Lugares donde encontraras templos como el de Meenakasi Amman y sus más de 33 mil esculturas, el templo de oro de los Sighs (cubierto con oro auténtico), el templo erótico de Khajuraho, con multitud de figuras eróticas decorándolo, o el templo Karni Mata, el único lugar en el mundo donde las ratas son sagradas.

El romanticismo de viajar en tren

Para cada vez más gente, un viaje no tiene por qué limitarse a la estancia en el destino, mucho menos cuando el lugar que se elije para pasar las vacaciones se encuentra dentro del territorio nacional. Cada vez más gente piensa que usar el tren es comenzar a disfrutar del descanso y del viaje vacacional desde el primer momento.

Los viajes en tren vienen acompañados de esa poesía clásica del viajero que, sentado cómodamente, se deja invadir por la imaginación y la sensación de formar parte de una película clásica o uno relato de aventuras y misterio. El viajero de tren se abandona a las imágenes que la ventana ofrece del mundo a velocidad constante, en el pasar de árboles, pueblos y playas.

No hay excusas para no dejar el coche en casa y elegir el tren como medio de transporte. En España se tiene la enorme fortuna de contar con una enorme red ferroviaria que se extiende por todo el territorio nacional, por lo que no hay destino al que no se llegue directamente, y si lo hubiera, el servicio de cercanías dejaría al viajero a poca distancia del lugar elegido para las vacaciones.

La excusa más común para negarse a utilizar este medio hasta ahora eran sus elevados precios, algo que ha cambiado notablemente desde que la plataforma Trenes.com comenzase a vender billetes online.

Trenes.com ofrece los mejores precios para trenes y AVE

Efectivamente, ahora gracias a la plataforma web Trenes.com, es posible comprar billetes para tren y AVE a los precios más baratos posibles según la hora, destino y día elegidos para el viaje.

Y es que esta plataforma usa un algoritmo único que localiza el billete más económico para el momento de su viaje para ofrecérselo a sus clientes. Precios que se reducen de unas tarifas ya de por sí más baratas que en cualquier otra agencia, puesto que trenes.com ha conseguido firmar acuerdos muy ventajosos con las principales operadoras de tren, todo en beneficio de sus cada vez más numerosos clientes.