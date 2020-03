Michael Bloomberg abandona la carrera por la presidencia de EE.UU.

El multimillonario estadounidense y exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, ha abandonado la carrera presidencial 2020 por la presidencia de Estados Unidos.

«Hace tres meses entré en la carrera presidencial para derrotar a Donald Trump», afirmó el excandidato demócrata en un comunicado. «Hoy me voy de la carrera por la misma razón […], porque para mí está claro que quedarme hará que sea más difícil lograr ese objetivo», agregó.

Three months ago, I entered the race to defeat Donald Trump. Today, I’m leaving for the same reason. Defeating Trump starts with uniting behind the candidate with the best shot to do it. It’s clear that is my friend and a great American, @JoeBiden. pic.twitter.com/cNJDIQHS75

— Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) March 4, 2020