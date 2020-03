Papel higiénico y condones en vez de guantes: las insólitas compras del pánico en medio del brote de coronavirus (FOTOS)

Algunos de los principales supermercados de Australia se vieron obligados a racionar la venta del papel higiénico después de que los clientes vaciaran los estantes

El brote del coronavirus que afecta a decenas de naciones y ya se ha cobrado la vida de más de 3.200 personas en todo el mundo, está provocando compras masivas en varios países por temor a una escasez en los suministros. Más allá de la demanda de artículos como mascarillas, geles desinfectantes, pañuelos desechables o alimentos no perecederos, algunos de los bienes que más rápido se agotan son el papel higiénico o los preservativos.

Algunos de los principales supermercados de Australia —incluida la mayor cadena del país, Woolworths— se vieron obligados a racionar la venta del papel higiénico después de que los clientes vaciaran los estantes en una oleada de compras de pánico.

En las redes sociales, inundadas en los últimos días con fotos y videos de personas que almacenan diferentes tipos de productos, la demanda de papel higiénico ha convertido en tendencia las etiquetas #toiletpapergate y #toiletpapercrisis, que acompañan fotografías de estanterías vacías y carritos de compras sobrecargados con rollos.

The women behind me at the Aldi check out #toiletpaper #coronavirusaustralia pic.twitter.com/XnenmvnQaR — Sonia Giusto (@SoniaCrestpac) March 3, 2020

En este contexto, el director médico de Australia, Brendan Murphy, ha declarado en una audiencia en el Senado este miércoles que las autoridades «tratan de asegurar a la gente que retirar todo el papel higiénico de los estantes de los supermercados probablemente no sea una cosa proporcionada o sensata en este momento».

This is Australia right now. Ppl are actually going crazy. Who the hell needs 3600 rolls of toilet paper??? #toiletpapergate pic.twitter.com/4d5LowsvEo — AragornElesar (@Aragorn_e) March 4, 2020

Aunque no parece el producto más imprescindible en caso de una crisis, ni tampoco guarda una relación directa con el coronavirus, algunos expertos sugieren que estas compras del pánico están relacionadas con una «mentalidad de rebaño», según lo expresó en declaraciones a 7NEWS.com.au el experto en comportamiento del consumidor y marketing Rohan Miller. «Creo que nos hemos vuelto tan urbanizados y dominados por el consumo de conveniencia, que parece que no podemos pensar que podemos vivir sin algunos productos», detalló.

Remember when people started to buy more than one tin of baby formula to ultimately FEED CHILDREN and White Australia lost their minds about how unfair it was??! Good times… 🙄 #CoronaVirus #toiletpapergate pic.twitter.com/qlfewAK4zc — Dan Bennett (@DanMBennett) March 3, 2020

En la misma línea, Justin Wolfers, profesor de política y economía pública de la Universidad de Michigan, explicó en una serie de tuits que «incluso si no estás asustado por una pandemia, te preocupa que todos los demás lo estén y acumulen» el papel sin dejarte nada.

Staff block off the aisle as they frantically replenish toilet paper supplies at Coles Hornsby last night. #toiletpapergate 📸: Russell Neale pic.twitter.com/BkdNQTaIDh — 10 daily (@10Daily) March 3, 2020

La carrera por el papel higiénico no es exclusiva para Australia, que de momento registra 44 casos de infección. Una situación similar se ha observado en zonas más afectadas por la epidemia, como Japón o Hong Kong.

Condones para pulsar botones

Por otro lado, en las redes sociales circulan fotos que muestran estantes en los que no quedan preservativos en tiendas de Australia y Singapur, supuestamente debido a una estrategia de utilizarlos como guantes para protegerse contra la infección al presionar los botones del ascensor en los edificios.

what Singaporeans are using condoms for because of the coronavirus. 🤣😭 #coronavirus pic.twitter.com/CzfMU4iNBV — Melanie Ngai 🇨🇳🇨🇦🇭🇰 🤜👊🤛 (@melngai416) February 7, 2020

Así, una usuaria australiana de Facebook compartió una foto de estantes de anticonceptivos vacíos en un supermercado, preguntando qué pasó. Otros internautas le respondieron que la compra del pánico estaba relacionada con una publicación en las redes que alentaba a las personas a usar condones para protegerse los dedos contra el coronavirus. Algunos sugirieron que se trata de una «nueva estrategia de marketing», mientras que otros calificaron la medida de «más que ridícula».

Condoms in Singapore sold out amidst coronavirus fear. Since Singaporeans have been using the condom as a protective measure when touching the elevator buttons in their apartments and other buildings to prevent being contaminated. pic.twitter.com/uGfghE4ZNy — Siddharth Misra (@sidart_misra) February 13, 2020

En la misma línea, varios usuarios de Singapur han publicado fotos en las que usan preservativos para presionar los botones.