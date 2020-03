FOTOS Doctora militar china se inyecta vacuna contra coronavirus aún no probada en humanos

ChenWei, una epidemióloga del Ejército de China que investiga para detener la epidemia del nuevo coronavirus se ha inyectado una vacuna contra el covid-19 que aún se encuentra en fase de desarrollo.

Las imágenes de la maniobra que ha realizado esta mujer de 53 años junto a seis miembros de su equipo han causado revuelo en redes sociales, ya que ese preparado no se había probado en humanos.

Las autoridades de China compartieron esas instantáneas en la red social Weibo, pero posteriormente eliminaron esa publicación porque al descubrirse que los protagonistas no habían realizado los ensayos previos pertinentes, explica el medio IB Times.

