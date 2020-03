Un venezolano en Londres, el segundo paciente en el mundo en curarse de VIH

Un segundo paciente ha sido declarado curado del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) en el mundo, tras someterse a un trasplante de células madre, según un estudio publicado este martes en la revista The Lancet HIV.

La confirmación se da luego de que el hombre, denominado «el paciente de Londres», llevase 30 meses sin tratamiento antirretroviral y sin signos detectables del virus en su cuerpo.

El hombre se llama Adam Castillejo, un venezolano de 40 años que reside en Londres, quien decidió revelar su identidad y su caso fue publicado el lunes en The New York Times.

Castillejo supo que tenía VIH en 2003 y en 2012 le diagnosticaron un linfoma de Hodgkin, un cáncer que afecta a las células del sistema inmunitario.

Para atacar ese cáncer, en 2016 se sometió a un trasplante de células madre. En su caso, según revela el estudio, los médicos seleccionaron a un donante con una rara mutación genética resistente a la infección del VIH (llamada CCR5 delta 32).

La mutación CCR5 Delta 32 protege de manera natural frente al VIH, debido a que causa que los glóbulos blancos —células de defensa del organismo— sean resistentes al virus.

Tras el trasplante, una vez que las células del donante comienzan a reemplazar las del paciente con VIH, disminuyen las posibilidades de que el virus se replique y, como demostró este caso, termina por desaparecer.

