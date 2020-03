«Ambiente de tristeza e incertidumbre»: salvadoreños en cuarentena en Italia por coronavirus

La decisión del gobierno italiano de imponer una cuarentena en todo el país, tomó por sorpresa a unos 60 millones de residentes de la nación europea, donde residen migrantes de América Latina que han hecho de Italia su nuevo hogar.

Entre esos extranjeros hay una gran comunidad de salvadoreños, casi 22.000, según datos de la cancillería de El Salvador, y una buena parte reside en Milán o Milano, como ellos propiamente le llaman.

La Voz de América contactó a dos salvadoreños residentes en esa ciudad, con quienes conversó para conocer cómo recibieron este decreto y detalles acerca de cómo es la vida de ellos en la actual situación.

Es algo apocalíptico

Rosy Figueroa, salvadoreña que reside en Italia desde hace 16 años, dice que no ha sido fácil asimilar esta coyuntura.

«Ahora es más delicada la situación porque no se puede salir, la semana pasada aún podíamos ir a los parques, pero ahora no», dijo a la VOA Rosy, quien es miembro activa de la comunidad salvadoreña en la zona donde vive.

Afirma que muchas madres de familia están haciendo el rol de maestras y buscan entretener a sus hijos que no pueden salir de sus casas.

Rosy cuenta que ahora, cada vez que salen, deben portar una «auto declaración», en caso que la policía los detenga.

«Ese documento lo uso para demostrar para qué he salido y con qué objetivo, lo han hecho porque la cifra (de casos) ha aumentado, yo salgo regularmente en la mañana a trabajar, pero se veía a la gente que no había tomado las medidas muy en serio», relata la salvadoreña.

Asimismo, Rosy dice que para prevenir hechos delictivos, las autoridades han restringido el número de personas que ingresan a establecimientos como supermercados o farmacias.

«El domingo hubo una locura en el supermercado, pero el lunes que fui ya habían medidas», dice.

Explica que para no tener que salir, hizo compras en la tienda para varios días, y así acatar la medida.

Rosy afirma que en el transporte público se puede percibir la incertidumbre y el miedo. «Al tomar la metropolitana se siente el aire pesado, el ambiente de tristeza e incertidumbre, además, nos dijeron que a partir del miércoles las oficinas de correo estarán cerradas y que las medidas se van a hacer más estrictas», dijo Figueroa, a la que la VOA contactó a través de Facebook.

«Sabemos que está pasando algo muy grave. Hasta el tres de abril no sabemos qué va a pasar. En mi comunidad teníamos un programa para todo el mes de marzo celebrar a nuestro santo Romero y también todo está postergado. Es apocalíptico, es feo», concluyó.

«Muchos estamos de acuerdo»

Carlos Linares, lleva cuatro años viviendo en Italia, y dice que aunque la medida los tiene restringidos, le parece que es una buena forma de evitar más contagios.

«Como se ha tomado la medida, pues creo que muchas personas, incluyéndome, están de acuerdo, ya que sería un método para que no siga en aumento el número de casos positivos», dijo Carlos a la VOA.

Carlos dice que desde el lunes, las salidas a los supermercados y otros lados son limitados y el ingreso lo hacen por orden, teniendo que hacer una fila para ingresar.

«Pues por el momento están permitiendo salir solo una persona de la familia para realizar las compras, los supermercados y farmacias están abiertos, pero de continuar los aumentos en las personas contagiadas piensan cerrar por completo incluidos los supermercados y no permitir salir a nadie de sus casas», dijo.

Al consultarle cómo se sintió al saber la noticia de que el país entero entraba en un período de cuarentena, Carlos dijo que la noticia generó miedo.

«Generó pánico cuando decidieron no permitir ingreso y salida de la Lombardía, aquí en Milano fue un caos, muchas personas que pertenecen ha otras ciudades y están aquí por trabajo o estudio salieron huyendo, hay trenes cancelados y a partir del lunes las personas que andan fuera deben de justificar por qué se encuentran fuera de su casa, se debe llenar un formulario con los datos de uno y de la ciudad a la que pertenece», explicó el salvadoreño.

Asegura que para las personas que trabajan en oficinas es más fácil trabajar desde casa, pero no todos tienen esa opción.

«Los que tenemos que salir de casa pues estamos yendo a trabajar porque está permitido salir por trabajo, pero como dije antes, si continúa en aumento no permitirán salir ni a trabajar, lo que preocupa a muchos, porque no sabemos si igual seremos pagados por ser una emergencia o si no se recibirá sueldo, visto que no se trabajará, por el momento hay mucha confusión y dudas al respecto» aseguró.

Italia fue el primer país que tomó la medida extrema, el gobierno espera que la decisión contribuya a controlar la expansión del coronavirus, el cual ha llegado a 110 territorios, contagiando a 113.672 personas, y matando a 4.012, desde su primer reporte en la ciudad china de Wuhan.

Puedes seguir un mapa virtual con el desarrollo del coronavirus en este enlace.