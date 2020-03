EE.UU. sanciona a China y Sudáfrica por negociar con petroquímicos de Irán

El Departamento de Estado de Estados Unidos impuso sanciones a varias entidades de China, Hong Kong y Sudáfrica por participar en una transacción significativa para la compra, adquisición, venta, transporte o comercialización de productos petroquímicos de Irán.

Se trata de una nueva ronda de sanciones relacionadas con Irán con respecto a los petroquímicos, según informó el Departamento de Estado de Estados Unidos en un comunicado el miércoles.

Las entidades seleccionadas incluyen las basadas en Hong Kong Mcfly Plastic Hk Ltd, Saturn Oasis Co y Sea Charming Shipping Company Ltd; de Sudáfrica, la SPI International Proprietary Ltd y Main Street 1095; y las compañías chinas Dalian Golden Sun Import & Export Co. Ltd., Tianyi International (Dalian) Co. Ltd. y Aoxing Ship Management (Shanghai) Ltd.

Las sanciones también se dirigieron a la entidad iraní Compañía de Inversión en Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, según el comunicado.