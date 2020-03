Un médico chino de 29 años fallece por un derrame cerebral tras trabajar 35 días sin descanso durante el brote de coronavirus

Dong Tian, anestesista chino de 29 años, falleció en un hospital de la provincia china de Hubei el pasado sábado, después haber estado ingresado en la UCI durante 19 días. El médico sufrió un derrame cerebral tras haber estado trabajando sin descanso durante más de un mes, antes de ser hospitalizado el 3 de marzo.

Tian había estado cuidando a su padre enfermo, pero se ofreció para volver a trabajar a finales de enero, cuando el brote de coronavirus se extendió por Hubei, informa Daily Mail.

Chinese doctor, 29, dies of a stroke after fighting coronavirus on the front line for 35 days in a row https://t.co/WAfFVQr7xX

— Daily Mail Online (@MailOnline) March 24, 2020