VIDEOS: Alcaldes italianos llaman «idiotas irresponsables» a los que violan la cuarentena y amenazan con «mandarles policías con lanzallamas»

Alcaldes y gobernantes de varias localidades de Italia han recurrido a regañar y hasta insultar a los ciudadanos que se rehúsan a permanecer en sus casas y evitar la propagación del coronavirus. Lo han hecho mediante alocuciones públicas en las que, sin ocultar su agotada paciencia y visiblemente enojados, llaman insistentemente a respetar y cumplir el confinamiento establecido por las autoridades.

En los últimos días ha circulado en las redes sociales un compilado con algunas de esas intervenciones, donde critican duramente a quienes —sin que medien obligaciones de primera necesidad— continúan saliendo a pasear y trotar, o sacan a sus mascotas más de lo necesario, pese a la emergencia nacional.

Uno de estos exasperados funcionarios ha sido el gobernador de la región de Campania, Vincenzo De Luca, quien además de hacer un llamado a tener «sentido de responsabilidad», lanzó una advertencia a quienes piensen en preparar fiestas de graduación: «Mandamos la Policía. La mandamos con lanzallamas, si lo hacen».

En otro mensaje, el alcalde de Messina (Sicilia), Cateno De Luca, dijo: «¿No puedo prohibirles formalmente salir de casa? Muy bien. Les prohíbo pisar el suelo público».

«I stopped him and said, ‘Look, this isn’t a movie. You are not Will Smith in I Am Legend. Go home.»

This is the updated compilation of Italian Mayors losing it at people violating #Covid19 quarantine. Yes, subtitles are accurate. pic.twitter.com/60V4Csuonb

— 🌈 (@protectheflames) March 22, 2020