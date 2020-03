Reabren mercados en China que siguen ofreciendo murciélagos, perros y otros animales vivos (FOTOS)

Tras varias semanas de cuarentena por el coronavirus, algunos mercados chinos en los que se venden animales vivos han reabierto sus puertas. Entre los bienes que se ofertan hay: perros y gatos hacinados en jaulas oxidadas, animales empleados en medicina tradicional como murciélagos o escorpiones. Además, otros animales se sacrifican y despellejan en condiciones poco higiénicas, informa Daily Mail.

El virus se detectó en diciembre y se cree que se originó en un mercado de la ciudad de Wuhan que vendía animales salvajes para consumo humano. Y precisamente varios animales, entre ellos los murciélagos y el pangolín, son considerados como posibles transmisores del virus.

Squalid meat markets have reopened in China as Beijing celebrates ‘victory’ over the coronavirus https://t.co/prprHUfjzD

— Daily Mail Online (@MailOnline) March 29, 2020