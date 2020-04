Esta ilustración hará que no quiera saltarse las medidas de confinamiento por la pandemia de covid-19

Jessica Peck, profesora de la Facultad de Enfermería Louise Herrington de la Universidad de Baylor (Texas, EE.UU.), publicó en su cuenta de Twitter una ilustración del procedimiento que se realiza a quienes se sospecha que pueden tener covid-19.

Esta profesional sanitaria empleó esa representación para que las personas sigan «las recomendaciones médicas, no salgan de sus hogares y eviten propagar el nuevo coronavirus.

This is how far back we have to put the swab to test you for #COVID19.

You might want to follow medical recommendations and #StayHome. pic.twitter.com/gCMqUdpsEk

— Jessica Peck, DNP APRN CPNP-PC (@DrPeckPNP) March 29, 2020